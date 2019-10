Alfelder Leinelauf, Burgdorfer Spargel-Lauf und Volkslauf Wettbergen - PSV Rot-Gold Lehrte mit Podestplätzen dabei

In Alfeld hatten sich Mandy Krause, Dirk Müller sowie Knut Barnstorf und Reinhard Fuhrberg gemeldet. Dirk lief 5 km, somit eine Runde durch Stadt. Die anderen Läufer hatten zwei Runden zu absolvieren und somit 10 km zu laufen. Dirk lief seine regnerische Runde in gut 27 Minuten. Über 10 km und 2 Runden war Mandy nach ca. 43 Min zurück. Mit dieser Zeit wurde sie zweite Frau und kam somit auf das Podest. Knut folgte ihr mit 5 Minuten Abstand und Reinhard war nach knapp 50 Minuten im Ziel.Mandy Krause 42:50Knut Barnstorf 48:21Reinhard Fuhrberg 49:53Dirk Müller 27:18In Burgdorf beim Spargel-Lauf waren Mandy Krause, Birte Eichler, Harald Eichler und Knut Barnstorf am Start. Knut lief 2 Runden á 2,5 km durch die Stadt, entlang der Aue und den Park. Nach guten 23 Min. kam er als 2. seiner AK M50 ins Ziel. Mandy, Harald und Birte hatten da noch 2 Runden vor sich. Mandy war in guter Form und lief nach 43 Min ins Ziel. Belohnt wurde sie mit dem linken Platz auf dem Podest der Frauen und dem 1. Platz der W30. Harald war nach guten 53 Min. Im Ziel und Birte konnte sich über 58 Min. und den 4. Platz der W40 freuen.Knut Barnstorf 21, 2 M50 23:29Mandy Krause 2, 1 W30 43:40Harald Eichler 55, 13 M45 53:07Birte Eichler 21, 4 W40 58:39Den letzten Wettkampf absolvierten Petra Emmermann und Knut Barnstorf in Wettbergen. Beide liefen dort die 10 Kilometer. Petra war nach 48:46 Min als 1. der AK W55 im Ziel. Knut war gut 2 Min. schneller und mit 46:44 Min. im Ziel. Er war damit 53. im Gesamtfeld und 8. der M50. Petra war 15. Frau im Feld von 147 Läufern.