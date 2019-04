Info-Veranstaltung der FDP

zu einer Informationsveranstaltung am 11.04.2019 um 19.00 Uhr in das Lehrter Restaurant Vileh in Lehrte, Osterstraße 1 eingeladen. Herr Oetjen wird seine Pläne und Schwerpunkte bei einer Wahl in das Europäische Parlament erläutern und stellt sich anschließend den Fragen der Bürger. Da für die Veranstaltung ein kleiner kostenloser Imbiss (außer Getränken) vorbereitet wird, wird um eine Anmeldung unter fdp@d-muenstermann.de erbeten.