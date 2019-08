Neu entdeckt

Sonntagmorgen um 10:00 Uhr fanden sich noch weitere 28 interessierte Menschen aus der Umgebung ein, um an der Führung teilzunehmen. Kompetent und mit aufschlussreichen Erläuterungen erfuhr die Gruppe vieles zur Entstehung der Kippen. Seit 30 Jahren kümmern sich Ehrenamtliche um das Gelände mit Gras mähen und anderem. Neu dabei eine kleine Rinderherde aus dem Harz. Zwei Kühe, so hören wir, bringen dort in den nächsten vier Wochen ihre Kälber zur Welt.Gut zu Fuß musste man hier sein, da es durchaus auch galt einen Hügel zu erklimmen, sich an einem Seil haltend eine Erhöhung abzusteigen oder gut balancieren können als es über einen Steg ging, unter dem das Wasser floss.Ein aufregender Sonntag-Vormittag mit informativen Erläuterungen rast viel zu schnell vorbei. Danke für die gute und sichere Führung durch die Höverschen Kippen.