Hitzefrei für "Allerlei" bei der Donnerstagsrunde - Jungstörche in Steinwedel, Arpke und Immensen

Stolz standen in Arpke alle 4 im Nest, bewegt haben sich sich allerdings wenig. Die 3 in Immensen waren mit intensiver Gefiederpflege beschäftigt und brachten sich für mich nicht in eine entsprechende Pose.In Steinwedel jedoch hatte ich mehr Glück, ich konnte beim ersten Flug des Jungvogels dabei sein (ich nehme jedenfalls an, dass es der erste war). Nach vielen mutigen Sprüngen in die Höhe wagte er plötzlich den Abflug,drehte eine Runde bis zum Wald, kehrte wieder zurück, schaffte dann den Rückflug in das Nest jedoch noch nicht. Nachdem er sich auf der Weide erst mal eine Weile erholte, wagte er einen erneuten Versuch und es klappte. Sicher landete er wieder bei der Mama im Nest.