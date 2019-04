Glück gehabt – Sonne satt

Nachdem wir am vergangenen Donnerstag schlotterten, begleitete uns heute das Glück. Strahlender Sonnenschein, sehr warme Temperaturen – da macht das Fotografieren gleich doppelt so viel Freude.Der Treffpunkt am Nachmittag war der Große Garten. Immer wieder schön die Frühblüher zu bestaunen oder sich einfach auf einer Bank sitzend der Sonne widmen. Die Wasserfontänen auf sich wirken lassen und nach Motiven suchen. Rundherum ein guter Tag --- ja wenn --- wenn da nicht die Sache mit dem Akku wäre. Erschöpft sagt der Fotoapparat. Was soll das? Aha, der Akku ist erschöpft und lässt kein Foto mehr zu. Rucksack auf --- etwas dumm geschaut denn die vollen Akkus lagen zu Hause auf dem Tisch. Dumm gelaufen. Bleibt noch die Sonnenstrahlen genießen und auf die anderen warten. Der Abschluss wie immer gut mit netten Gesprächen bei einem kühlen Getränk.Allen wünsche ich auf diesen Weg ein frohes Osterfest mit sonnigem Wetter und vielen guten Erlebnissen/Fotos