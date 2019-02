Theaterluft geschnuppert

Bekannt ist mir bis zu diesem Donnerstag nicht, dass an fünf verschiedenen Spielstätten, die zum Schauspielhaus gehören, Theater, Musik und Unterhaltung den Besuchern geboten wird. Dazu gehören neben dem Schauspielhaus de Ballhof I und II sowie die Cumberlandsche Bühne und Galerie.Die Hauptspielstätte eröffnet 1992 in der Prinzenstraße seine Pforten und bietet 630 Zuschauern Platz. Aufschlussreich ist zu hören, dass in 1.5 Jahre ein neues Theaterstück entsteht, mit einer genauen Recherche, Zeichnungen zum neuen Stück oder das das Bühnenbild als kleines Werk gezeigt wird. Insgesamt arbeiten 1100 Angestellte an den Spielstätten, davon 400 am Schauspielhaus. 28 Schauspieler*innen sind fest berufstätig dort angestellt.Einen Proben-verlauf möchte ich wohl gern dort einmal begleiten wollen ----Doch zuvor vielen Dank für die kompetente Führung und das wir fotografieren durften.