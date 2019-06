Big Band Ahlten sucht Pianistin od. Pianisten

Dann bist Du bei der Big Band Ahlten genau richtig.In der Big Band Ahlten gibt es für Dich nicht nur eine musikalische Herausforderung, es erwartet Dich eine Band mit einem hervorragenden Sozialgefüge. Bei jeder Probe "swingt" der Spaß an der Musik in dieser tollen Gemeinschaft mit, ohne die Ernsthaftigkeit einer Probe zu verlieren.Bei uns besteht kein Vereinszwang.In der Anfangszeit besteht die Möglichkeit, dass Du von der Big Band für die Probenarbeit im Probenraum und für die Auftritte ein E Piano kostenlos gestellt bekommst.Unsere Proben finden Montags von 19:30 Uhr - 21:30 Uhr in unserem Probenraum - Hugo-Remmert-Str.18 in 31319 Ilten statt.Du bist herzlich willkommen und eingeladen uns einmal zu besuchen............Weitere Infos geben wir gern unter: bigband-ahlten@online.de