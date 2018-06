Big Band Ahlten sucht immer musikbegeisterte und motivierte Musikerinnen und Musiker

Wir bleiben in unserer musikalischen Entwicklung nicht stehen und schauen immer wieder über den Tellerrand. Nach dem Motto: “weil gut sein Spaß mach“In dieser Big Band kann und soll jeder Musiker eine selbständige musikalische Ideenentwicklung einbringen, die dann musikalisch verarbeitet und umgesetzt wird. Dadurch entsteht ein enormer Klangkörper mit einem wunderbaren sozialen Gefüge, dass die Big Band zu dem macht was sie ist, eine musikalische und soziale Einheit in der es Spaß macht zu musizieren.Gesucht wird: Posaune und Piano / KeyboardLern die Big Band Ahlten bei einer unserer Proben kennen ,sprich uns bei einem unserer Auftritte an oder schreib uns eine Mail unter : bigband-ahlten@online.deWenn du Lust auf musikalische Weiterentwicklung hast ohne in einem Verein eintreten zu müssen, dann besucht uns, wir freuen uns auf interessierte Musikerinnen u. Musiker - Notenkenntnisse selbstverständlich vorausgesetzt!Unsere Proben sind montags in der Zeit von 19:30 Uhr – 22:00 Uhr in unserem Proberaum im Schützenhaus Ilten , Hugo-Remmert-Str.18 in 31319 Ilten.