Schnell-Schönschrift aus dem letzten Jahrhundert - :) !

;) - was für ein "Schatz"! Was hatte ich mir damals nicht alles von dieser "Geheimschrift" versprochen. Zwei Kurse belegte ich, nicht zuletzt auf Wunsch meines Vaters, die im Hauptbahnhof in Nürnberg 2 x die Woche angeboten wurden. Alleine fuhr ich mit der Eisenbahn 4 Haltestellen, um, bis in die frühen Abendstunden, neben meinen Schulstunden, auch Steno zu erlernen. Das machte nicht wirklich Spaß. Viel mehr Freude hatte ich im Schreibmaschinenkurs, das 1 x wöchentlich in den gleichen Räumen stattfand.Stenographie brauchte ich in meinem Berufsalltag nie anzuwenden. Damals hatte ich schon eine ganz eigene "Schnellschrift" - eine sog. "Sauklaue", die der Deutschen Schnellschrift bis heute noch ähnelt.