Seniorentreffen BSG Lehrte

Das nächste Treffen des Seniorenclubs der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte findet am



Mittwoch, den 01. August 2018 um 15:00 Uhr



in der Germaniastraße 15 statt.

Wollen wir so unser diesjähriges Schützenfest in Ruhe

beenden und für das Jahr 2019 weiter hoffen.



Viele Seniorinnen- und Senioren der Bürgerschützen sind dazu herzlichst eingeladen.

