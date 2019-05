Saisonstart für den Caravan Club Mittelweser e.V. im ADAC in Bad Karlshafen

Nach dem Frühstück am Sonnabend ging es dann über die Weserbrücke in die Stadt zu einer gemeinsamen Stadtführung. An diesem Wochenende wurde in Bad Karlshafen der restaurierte Hafen wiedereröffnet. Aus diesem Anlass waren rund um das Hafenbecken Tische und Bänke aufgestellt, die festlich in weiß eingedeckt waren. Leider spielte das Wetter nicht mit und viele Plätze blieben, durch den kalten Nieselregen bedingt, unbesetzt. Mit Schirm bewaffnet folgten wir unserer Stadtführerin, die die Historie und Architektur der Hugenottenstadt Bad Karlshafen erläuterte. Im Anschluss traf sich die Gruppe zu einem gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte Weserschiff. Hier konnte man im Trocknen sitzen und das schlechte Wetter erst einmal ausblenden. Gestärkt und aufgewärmt ging es dann wieder in Richtung Hafen, hier stand jetzt die feierliche Eröffnung von Weserschleuse und Hafenbecken auf dem Programm. Der Beginn sollte durch einen Kanonenschuss signalisiert werden, den Kanonieren war aber scheinbar das Pulver nass geworden und so musste es auch ohne gehen. Trotz des schlechten Wetters verteilten jetzt viele Schaulustige um das Hafenbecken, damit sie die erste Schleusung verfolgen konnten. Um 15:30 begab sich die Gruppe auf das Weserschiff „Hessen“ um bei Kaffee und Kuchen eine Rundfahrt auf der Weser zu unternehmen. Nachdem alle wieder fröhlich in Bad Karlshafen angekommen waren, war für den Rest des Tages „freispielen“ angesagt. Jeder konnte den Abend individuell, seinen Vorstellungen entsprechend gestalten.Am Sonntagmorgen war es dann Zeit für ein gemeinsames Frühstück und die offizielle Verabschiedung und es ging es ans Abbauen und einpacken. Viele der Teilnehmer freuten sich schon auf die nächsten Fahrten, die da sind: „André Rieu in Maastricht “, „Bruck an der Großglocknerstraße“ und „Saisonende und Abcampen in Lüneburg“. Auf unseren Touren freuen wir uns immer, wenn wir Gäste begrüßen können.Weitergehende Informationen zu den Touren kann man auf unserer Webseite www.cc-mittelweser.de finden, oder durch eine Anfrage an tourenwart@cc-mittelweser.de erhalten.Bilder: W. Gaschler