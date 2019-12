Fliegender Schotte, Flying Scotsmann

Dieses Modell des Zuges “ Flying Scotsman “ ist als Modell voll funktionsfähig und ist dem Original maßstabsgetreu nachgebaut. Die Flying Scotsmann waren Personenzüge die zwischen London und Edinburgh ( Schottland ) verkehrten. Ab 1862 liefen ursprünglich bereits Personenzüge von London nach Edinburgh und benötigten für diese Strecke, mit einem kleinen Halt in York , zwischen 10 bis 11 Stunden. In der Zwischenzeit gab es mehrere Zusammenschlüsse von Eisenbahngesellschaften, mit etwas moderneren Zügen, für die die Fahrzeit der ca. 630 km Strecke kürzere Zeit benötigten. Die Zugklasse von diesem Modell mit der Lok Nummer 4472 fuhr ab Mai 1928 und fuhr diese Strecke ohne anzuhalten und die Reisegeschwindigkeit war zu diesem Zeitpunkt noch begrenzt, erst mit Aufhebung der begrenzten Geschwindigkeit benötigte dieser Zug ( ohne Halt ) ca. 7 Std 20Min. An Bord gab es bereits ein „ Catering „ und weitere persönliche Dienstleistungen. Diese Dampflokomotiven, die mit Kohle befeuert wurden, hatten eine Kohlezuladung von mindestens 9 Tonnen. Später wurden diese Lokomotiven durch Lok´s mit Dieselmotoren abgelöst. https://de.wikipedia.org/wiki/Flying_Scotsman_ (Zug)