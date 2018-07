Anzeige

Ferienpassaktion 2018 bei den Bürgerschützen

FerienCard Aktion bei den Bürgerschützen

Es hat schon eine lange Tradition, dass die Stadt Lehrte in den Sommerferien die Aktion FerienCard anbietet. Viele Vereine und Institutionen sowie Ehrenamtliche bieten hier den Kindern besondere Veranstaltungen und Unternehmungen an. Von sportlichen bis kulturellen Angeboten ist alles dabei. Auch die Bürgerschützen Gesellschaft Lehrte beteiligte sich in diesem Jahr erstmalig mit einem Angebot für Jugendliche.

Am 11.07. fanden sich 8 Interessierte ein, die gespannt waren, was die BSG so zu bieten hat. Ausgestattet mit einem Laufzettel konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit im Bogenschießen, beim Darten auf Luftballons und beim Schießen mit dem Luftgewehr ausprobieren. In kleinen Gruppen zu zweit oder auch zu viert ging es auf den Luftgewehrstand, wo nach einer ersten Einweisung und einigen Probeschüssen sehr gute Ergebnisse zustande kamen. Das war beim Bogenschießen ähnlich, auch hier wurden, nachdem die Ausrüstung angelegt und die Kinder unterwiesen wurden, fast alle Pfeile ins Gold geschossen.

Beim Dart wurde zu Anfang auf Luftballons gezielt, wobei der Spaß, bei jedem getroffenen Ballon immer größer wurde. Die Kinder entwickelten den Ehrgeiz, alle Ballons zu treffen und so traten sie in einen "internen" Wettbewerb, wer die meisten Ballons treffen würde.

Für die Teilnehmer gab es im Anschluss Siegerurkunden mit ihren Platzierungen und bei wem wir neben dem Spaß auch das Interesse geweckt haben ist herzlich willkommen, an unseren Übungsabenden vorbeizuschauen und sein Können weiter zu vertiefen.

Ein Dank geht an alle Helfer, die diesen Tag für die Kinder ermöglicht haben.



Mit freundlichen Grüßen

Barbara Kobbe

Tel 05132-2901

