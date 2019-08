Ferienaktion der Stadt Lehrte BSG Lehrte

Ferienpassaktion der Stadt Lehrte – Bürgerschützen wieder mit dabei

Nachdem die Ferienpassaktion im letzten Jahr bei der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte so viel Anklang gefunden hatte, war es selbstverständlich, dass wir uns auch in diesem Jahr wieder beteiligen. Luftgewehrschießen, Bogenschießen und auch das Werfen der Dart-Pfeile standen erneut auf dem Programm.Viele fleißige Helfer waren anwesend, um den neugierigen Jugendlichen die einzelnen Disziplinen näher zu bringen. Sehr erfreut waren die Betreuer über den Ehrgeiz, den die Kinder an den Tag legten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Auch wurden viele Fragen gestellt, warum auf der elektronischen Anlage beim Luftgewehrschießen was angezeigt wurde.Ein Highlight für alle war die Demonstration einiger Jungschützen, die unseren Ferienpasskindern zeigten, wie man „richtig“ Freihand schießt. Angefangen von der Erläuterung durch Yvonne Westphal, Leiterin der Jugendabteilung, über die richtige Ausstattung mit Schießhose, Jacke und Schuhen, über Gehörschutz und die Sicherheit an der Waffe bis hin zu den tollen Ergebnissen, die unsere Schützinnen erzielten.Beim Bogensport war Kraft gefragt, um die Sehne richtig zu spannen und im passenden Moment dann loszulassen. Erstaunlich, welches Geschick die Teilnehmer hier an den Tag legten.Statt einer Dartscheibe wurden Luftballons auf einem großen Brett befestigt, diese mit den Pfeilen zu treffen ist nicht so einfach, auch hier war Geschicklichkeit gefordert.Die Jugendlichen erhielten einen Einblick in die Welt des Schützenwesens und wir würden uns freuen, wenn sie donnerstags ab 17.00 Uhr einmal zu den Übungsabenden kommen würden, um ihre neu erworbenen Fähigkeiten weiter zu vertiefen.Ein Dank geht an die Betreuer, die geholfen haben und Barbara Rohde, die diesen Tag organisiert hat.