"Es tönen die Lieder"

Mit Musik die Welt bewegen.Nicht nur zur Adventszeit ist in den Gassen und Straßen einer Stadt oft Musik zu hören. Es sind oft junge Leute, die ihr Können einer breiten öffentlichkeit darbieten.Töne, die einen Moment zum Innehalten auffordern. ... ."Marie stand mit ihren 12 Jahren in Lübeck mit ihrer Geige und hat sich damit einen großen Wunsch erfüllt", erzählte mir vor einigen Jahren ein guter Freund.Ein Satz, über den ich lange, bis heute immer wieder nachdenke. ... .Marie ist heute eine junge Frau von 20 Jahre. Nach ihrem ersten öffentlichen Auftritt, hat sie sich so manchen Wunsch erfüllt; das sagen eindeutig ihre strahlenden Augen. ... .Zwangsläufig fasse ich, sobald Musik in den Straßen und Plätzen der Sadt Musik ertönt reflexartig in meine linke Tasche und weiß, mit den größeren Münzen lässt sich zu jeder Zeit so mancher kleine und auch große Wunsch erfüllen. ... .