Dem Nieselregen entfliehen

Danke an die Geschäftsleitung für die Erlaubnis zu fotografieren und für den freundlichen Empfang ebenso wie für die netten Gesprächen vor Ort.Die Vielfalt der Foto-Motive erscheint einem grenzenlos und irgendwie komme ich über die Etage im Erdgeschoss nicht hinaus. Außer zum Abschluss-Treffen nach dem Fotografieren.Liebevoll dekortiert die vielen Weihnachtsartikel, wo also anfangen? Doch diesem Thema räume ich an einem anderen Donnerstag mehr Zeit ein. So wurde es im Möbelhaus andere, nicht weniger interessante Motive. Eine besondere Herausforderung zeigt sich in der Lampenabteilung. Schon dort dauert der Aufenthalt länger als geplant.Und es hat wieder einmal Spaß gemacht, dort zu sein – vor Allem aber, dass Detlev nach langer Zeit wieder einmal dabei ist. Super!