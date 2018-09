Böse Buben gibt es ja reichlich, aber ...

Viel schlimmer ist der Personalmangel bei den Richtern. Von Einzelfällen abgesehen dauernProzessverfahren von der Anklage bis zum rechtsgültigen Urteil viel zu lange. Und abgesehen von der heutigen Unterbesetzung gehen in den nächsten 5-10 Jahren sehr viele Richter in Pension. Dass sich die Innen- und Justizminister bei den notwendigen Einstellungen von Richtern genauso verrechnen, wie die Kultusminister beim Einstellen von Lehrern halte ich für denkbar! Spitzenpolitiker können ja jedes Ministerium r........!Ach ja, und dann sollen Richter auch noch im Namen des Volkes urteilen. Bei Delikten mit körperlicher Gewalt fallen die Strafen m. E. viel zu gering aus. Ich finde, die Politik ist insbesondere hier gefordert, per Gesetz die Mindest- und Höchststrafen anzuheben.