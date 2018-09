Großlehrgang in Rehling zum 20- jährigen Jubiläum

Am Samstag den 22.09.18 fand am Standort Rehling zum 20. jährigen Jubiläum der Schule ein Großlehrgang mit über 300 Aktiven unter der Leitung von Systemgroßmeister Gerhard Maier statt. Zeitgleich zum Lehrgang fand auch ein Kinder-und Jugendturnier mit ca. 150 Teilnehmern statt. Unser Standort Langweid war mit 20 Schülern sehr gut vertreten und konnte sich beim Turnier aufgrund toller Leistungen 2 Goldmedaillen bei den Kindern erkämpfen. Herzlichen Glückwunsch an Emely L.(6.Kup) und Hannah G. (7.Kup). Vielen Dank an Sahbumnim Gerhard Maier für die Einladung und an alle Langweider Schüler für Ihren lobenswerten Einsatz. Das Trainerteam