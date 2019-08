Terminänderung Schützenverein Engelbostel

Langenhagen : Gasthaus Tegtmeyer |

Der Schützenverein Engelbostel lädt nach der Sommerpause alle Mitglieder zu den anstehenden Wettbewerben ein. Folgende Wettkämpfe stehen an: die Herbstmeisterschaft, die Gemeindekette, der Herbstpokal der Damen und der Nitsche-Wanderpreis der Jugend. Am Freitag 30.8. ab 19:30 Uhr und am Samstag 31.8. ab 15:30 Uhr sind alle Engelbosteler Schützen*innen, sowie die Jugend aufgerufen im fairen Wettstreit die Sieger zu ermitteln. Am Samstag um 18:00 Uhr erfolgt die Bekanntgabe des Herbstmeisters. Danach folgt ein gemeinsames Essen. Die Proklamation aller Gewinner findet auf dem Erntefest im Rahmen des Hegermarktes statt.



www.sv-engelbostel.de