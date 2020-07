Regionssportbund Hannover lädt ein zum 14 ½. FrauenSportTag

Bei Interesse ist Eile geboten!

Seit 15 Jahren bietet das RSB-Team am 3. Samstag im September (19.09.2020) das beliebte Angebot für Frauen ab 16 zum Mitmachen, Ausprobieren und Kennenlernen in Langenhagen an und hat sich entschieden, dass es auch in diesem Jahr stattfinden soll. Natürlich unter Berücksichtigung der bestehenden Hygieneauflagen. Eine richtige Entscheidung so scheint es, denn innerhalb einer Nacht sind die meisten Teilnahmeplätze bereits vergeben. Daher ist bei Interesse Eile geboten!Wir mussten inzwischen das Anmeldeformular von der Homepage nehmen.Falls sich Frauen für eine Nachrückerliste interessierten, können sie die zuständige Mitarbeiterin Petra Busche direkt anschreiben:Ein Grund dafür liegt auch in der Entscheidung der Organisatoren unter den besonderen Voraussetzungen die maximale Teilnehmerinnenzahl um die Hälfte auf 250 zu kürzen. Daher spricht das RSB-Team vom 14 ½. FrauenSportTag und will die 15. Jubiläumsausgabe unter möglichst normalen Voraussetzungen dann in 2021 umsetzen.Wichtiger Hinweis für ehemalige Teilnehmerinnen: Mittagessen und eine kostenfreie Kinderbetreuung können wir in diesem Jahr nicht anbieten! Tipp: Teilnehmerinnen bekommen von unserem Partner der BKK24 die Teilnahmegebühr erstattet, wenn Sie bei der BKK24-Gesundheitsinitiative „Länger besser leben.“ mitmachen: www.bkk24.de/lbl Unverändert ist, dass jede Frau ab 16 Jahren mitmachen kann und eine Vereinszugehörigkeit nicht erforderlich ist. Zudem heißt es für alle Interessierten Action und Ausdauer, Turnen und Trendsport, Fitness und Balance – all das kann auch bei unserem diesjährigen Angebot erlebt und näher kennengelernt werden. Auspowern mit POUND®, herausfinden, was es mit Jugger auf sich hat oder einfach mal Slingfitness oder Varieté ausprobieren. 17 Angebote aus bewährten und neuen Sportarten und Bewegungsformen warten am 19.09.2020 darauf, gewählt zu werden! Alle Workshops werden auf der Homepage in Kurzform erklärt.Alle aktuellen Infos zum Programm sowie Kontaktdaten für Rückfragen findet man auf der Veranstaltungsseite: www.rsbhannover.de/frauensporttag Der FrauenSportTag wird gefördert vom LandesSportBund Niedersachsen aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen, der Region Hannover, sowie der BKK24. Das RSB-Team bedankt sich bei der Stadt Langenhagen und dem SC Langenhagen für die freundliche Unterstützung und die Bereitstellung der Sportstätten.