Jahreshauptversammlung des Schützenverein Engelbostel

Langenhagen : Gasthaus Tegtmeyer |

Der Schützenverein Engelbostel lädt alle Mitglieder am Samstag,

07.Mai um 18.00 Uhr

in dieGaststätte „Tegtmeyer’s - Zum Alten Krug“



zur Jahreshauptversammlung (JHV) 2022 ein.



Vorab bitten wir um Beachtung:

• In diesem Jahr wird es wieder ein gemeinsames Essen geben.

• Es gilt im Saal eine Maskenpflicht bis zum Sitzplatz



Tagesordnung

1. Eröffnung und Erstattung des Jahresberichtes durch den 1. Vorsitzenden

2. Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder

3. Jahresberichte des 1. Schießsportleiters, des Jugendwartes, der Damenleiterin, der

Spielmannzugleiterin und des Schatzmeisters

4. Aussprache zu den Berichten

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Entlastung des geschäftsführenden Verstandes

7. Neuwahl des 2. Vorsitzenden und des erweiterten Vorstands

8. Wahl eines Kassenprüfers (Vorschlagsrecht durch die Schützen)

9. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

10. Veranstaltungen übergreifend 2022/2023

11. Terminverschiebung für die JHV 2023

12. Festlegung des Jahresbeitrags sowie der Aufnahme- und Hebegebühr

13. Behandlung eingegangener Anträge



www.sv-engelbostel.de