Einladung. Monatlicher Radler-Stammtisch - 31.3.2020 18:30: Erstmals ONLINE

Radler-Stammtisch des ADFC Langenhagen

Stammtisch online.- - - - - - -Vorab:- - - - - -- letzter Dienstag im Monat,- 31.3.2020, um 18:30 Uhr:Regelmäßig treffen sich die Radinteressierten in und um Langenhagen sieben Mal im Jahr am letzten Dienstag in den Monaten mit "r" um 18:30 Uhr, also in den Monaten Januar, Februar, März, April sowie September, Oktober, November (ohne Dezember).- Erstmals online,- für alle Radinteressierten- kostenfreier Zutritt mit diesem Link:- VORHER mal ausprobieren:- VORHER mal einzeln Kontakt aufnehmen ...Dienstag, 31. März 2020, 18:30 Uhr