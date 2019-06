14. FrauenSportTag des Regionssportbund Hannover Anmeldezeitraum eröffnet - Bereits 250 Anmeldungen nach 2 Tagen!

Der 14. FrauenSportTag des Regionssportbundes ist wieder heiß begehrt. - Anmeldezeitraum hat bereits begonnen. - Jetzt schnell anmelden und Wunschauswahl sichern!

Am 21.9. ist es wieder soweit. Dann bietet der Regionssportbund Hannover in diesem Jahr in der vierzehnten Auflage den beliebten FrauenSportTag in Langenhagen an. Die Frauen haben wie in den vergangenen 13 Jahren am 3. Samstag im September die Möglichkeit viele Sportarten gemeinsam auszuprobieren und für sich zu entdecken. Sensationell: Bereits nach zwei Tagen (Donnerstagvormittag) haben sich 250 Frauen angemeldet. Eile gilt daher für alle Interessierten, denn die Teilnehmerinnenanzahl ist wie immer auf 500 limitiert. Mit einer schnellen Anmeldung sichert man sich jetzt noch seine Wunschwahl der angebotenen Kurse!Der FrauenSportTag beginnt um 9:00 Uhr und endet um 16:45 Uhr. Die Gebühr von 15,- € (wird per SEPA-Lastschrift eingezogen) beinhaltet die Teilnahme an bis zu 4 Workshops, die Getränkeversorgung über den ganzen Tag und ein warmes Mittagessen. Alle Frauen ab 16 Jahren können mitmachen und neue Sportarten ausprobieren. Eine Vereinszugehörigkeit ist dabei jedoch nicht erforderlich.Achtung, begrenzte Kapazität!Bei mehr als 500 Anmeldungen entscheidet das Eingangsdatum über die Teilnahme.Sie haben ein Kind, aber niemanden zum Aufpassen?Kein Problem! Für eine kostenlose Kinderbetreuung durch das Mehr-Generationen-Haus Langenhagen ist ebenfalls gesorgt.Interessant für ÜbungsleiterInnen:Die Teilnahme kann wieder mit 5 Lerneinheiten auf die Übungsleiter-C-Lizenz angerechnet werden.Programm 2019Aqua Fitness im Tiefwasser • Ballett • Bogenschießen • Entspannung & Meditation • Fechten • Fitness mit der Schwunghantel • Flexibar / WS Gymnastik • Fußfitness • Golf • Hip Hop • Kubb, Mölkky und Crossboule • Life Kinetik® • Neue Spielideen für alle • Philippinische Kampfkünste • Pound Fit • Quidditch • Spike-Ball® • Tabata meets Crosstraining • Yoga • Yoga Music FlowNEU: Möglichkeit der Erstattung der Teilnahmegebühr über unseren Partner BKK24Teilnehmerinnen der BKK24-Gesundheitsinitiative „Länger besser leben.“ bekommen die Teilnahmegebühr von der BKK24 erstattet: www.bkk24.de/lbl Anmeldung und weitere Hinweise unter:Des Weiteren freuen wir uns über die gute Zusammenarbeit mit dem Sportclub Langenhagen, dem Sportring Langenhagen und der Stadt Langenhagen, die uns seit Jahren für diese Großveranstaltung die nötigen Räume freundlicherweise zur Verfügung stellen. Sowie dem Mehr-Generationen-Haus Langenhagen, das uns mit seinem Angebot der Kinderbetreuung unterstützt.Hintergrund:Der FrauenSportTag ist ein Projekt des LandesSportBundes Niedersachsen, das vom Regionssportbund Hannover auf dem Gelände und den Räumlichkeiten des SC Langenhagen sowie mehrerer angrenzender Schulen organisiert wird. Die Veranstaltung kann in ihrer Form realisiert werden durch die finanzielle Unterstützung mehrerer Partner wie dem LandesSportBund (Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen), der Region Hannover sowie erstmals der Krankenkasse BKK24. Der organisatorische Ablauf wird unterstützt durch die freundliche Unterstützung des Sportrings und der Stadt Langenhagen sowie in guter Zusammenarbeit mit dem Sportclub Langenhagen, dem Mehr-Generationen-Haus, dem DRK Ortsverein Garbsen sowie der Mensa der IGS Langenhagen, bzw. der Alles Banane GmbH durchgeführt wird.Bereits seit 2006 führt der Regionssportbund Hannover den FrauenSportTag in Langenhagen durch.Hierbei handelt es sich um einen Schnuppertag, an dem Frauen ab 16 Jahren, in der Zeit von 9:30 bis 16:45 Uhr 4 verschiedene Sportarten in Form von einstündigen Workshops ausprobieren können. Insgesamt stehen jedes Jahr 20 verschiedene und stetig wechselnde Sportarten zur Auswahl, darunter Altbewährtes und viele neue Sportarten und Bewegungsformen.Seit der ersten Durchführung erfreut sich der FrauenSportTag großer Beliebtheit. Nachdem in den ersten drei Jahren die Teilnehmerzahlen bei 300 Frauen lagen, durften die sich Organisatoren bereits ab dem vierten Jahr über Anmeldungen stets über der 500er-Marke freuen. So kommt es, dass auf der einen Seite viele Frauen wiederholt teilnehmen und auf der anderen Seite ebenso ein Großteil der Teilnehmerinnen zum ersten Mal dabei ist. Auf diese Weise werden mehrere Ziele erreicht: Der Spaß am gemeinsamen Sporttreiben steht an erster Stelle. Vereinsmitglieder blicken über den Tellerrand und erhalten Anregungen durch das Angebot an Trendsportarten. Frauen, die keinem Sportverein angehören, bekommen einen Einblick in die Welt des Vereinswesens und entdecken Sportarten, die ihnen Spaß machen. Das Team des Regionssportbundes steht während und im Anschluss der Veranstaltung interessierten Frauen gern zur Seite, wenn es um die Suche nach einem Verein in Wohnortnähe geht, der die ausprobierte Sportart oder Bewegungsform im Angebot hat.Weitere Informationen inkl. Anmeldeformular und Erklärungen zu den einzelnen Workshops unter: www.rsbhannover.de/frauensporttag