13. Frauensporttag des Regionssportbundes Hannover - Anmeldezeitraum hat begonnen!

Faustball

Liebe Frauen, auch dieses Jahr bietet der Regionssportbund zum dreizehnten Mal für Sie den beliebten Frauensporttag in Langenhagen an.Am 15. September wartet auf Sie unser vielseitiges Angebot aus Trendsport und Turnen, Action und Ausdauer, Fitness und Balance, das Sie erleben und näher kennenlernen können. Alle Frauen ab 16 Jahren können mitmachen. - Am besten gleich anmelden und weitersagen!Hinweis: Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Bei mehr als 500 Anmeldungen entscheidet das Eingangsdatum über die Teilnahme!Der Frauensporttag beginnt um 9:00 Uhr und endet um 16:45 Uhr.Die Gebühr von 15,- € (wird per SEPA-Lastschrift eingezogen) beinhaltet die Teilnahme an den 4 Workshops, die Getränkeversorgung über den ganzen Tag und ein warmes Mittagessen.Alle Frauen ab 16 Jahren können mitmachen und neue Sportarten ausprobieren.Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich!Jede Teilnehmerin kann sich für 4 Workshops anmelden. Ca. 3 Wochen vor der Veranstaltung wird eine Einladung an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt!Achtung, begrenzte Kapazität!Bei mehr als 500 Anmeldungen entscheidet das Eingangsdatum über die Teilnahme.Sie haben ein Kind, aber niemanden zum Aufpassen?Kein Problem! Für eine kostenlose Kinderbetreuung durch das Mehr-Generationen-Haus Langenhagen ist ebenfalls gesorgt.Outdoorsport-AngeboteBitte beachten Sie in der Planung Ihrer Kleidung und Ihres Schuhwerkes, dass folgende Workshops beim diesjährigen Frauensporttag im Freien stattfinden:AnmeldungZur Anmeldung stehen grundsätzlich mehrere Wege bereit:Am Einfachsten für Sie und für uns ist die Online-Anmeldung Nach dem Absenden erhalten Sie hier eine automatische Anmeldebestätigung.Selbstverständlich können Sie sich auch weiterhin gerne postalisch, per Fax oder per E-Mail mithilfe des Veranstaltungsflyers anmelden.Postweg:Regionssportbund Hannover e.V.Haus des SportsMaschstraße 20, 30169 HannoverFax: (0511) 800 79 78 - 81E-Mail: info@rsbhannover.de Mehr Infos zum Frauensporttag und das Anmeldeformular finden Sie unter:Der Frauensporttag findet jährlich am 3. Samstag im September statt.Er ist ein Projekt des LandesSportBundes Niedersachsen, das vom Regionssportbund Hannover mit der finanziellen Unterstützung folgender Partner in diesem Jahr realisiert werden kann: Region Hannover Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung LandesSportBund/Land NiedersachsenDesweiteren freuen wir uns über die gute Zusammenarbeit mit dem Sportclub Langenhagen, dem Sportring Langenhagen und der Stadt Langenhagen, die uns seit Jahren für diese Großveranstaltung die nötigen Räume freundlicherweise zur Verfügung stellen. Sowie dem Mehr-Generationen-Haus Langenhagen, das uns mit seinem Angebot der Kinderbetreuung unterstützt.