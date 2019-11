Langenhagen : Treffpunkt |

Photoshop oder The Gimp? Wem Photoshop zu teuer ist, der sollte die kostenlose freeware The Gimp einsetzen. Am 22. und 23.11. lernen Sie bei uns den Einstieg in dieses tolle Fotobearbeitungsprogramm! Info unter 05117307-9707 oder seemann@vhs-langenhagen.de