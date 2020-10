Geschenk??? In 60 Tagen ist 🌟🎄 Weihnachten 🎄🌟!! DER Tipp: Ermäßigte AD🚲C-Einstiegs-Mitgliedschaft

Nur noch zwei Monate bis Weihnachten!

🚲-Vorteile ab dem erstem Tag.Interessierte aus dem Gebiet der Stadt Langenhagen wenden sich einfach per Email anoder per Telefon (zum Wählen mit dem Handy einfach anklicken).Aktuell erhalten Sie für begrenzte Zeit die Jahresmitgliedschaft im ADFC für nur € 19,50 im ersten Jahr, anstatt regulär:- € 56 Einzelperson,- € 68 Familien-& Haushaltsmitgliedschaft.Nach dem ersten Jahr gelten die beiden angezeigten Mitgliedsbeiträge.enthält:- das komplette Vorteilspaket- inklusive 🚲-Pannenhilfe,- Haftpflicht/Rechtsschutz- das bundesweitefür 12 Monate- sowie in der Region das MagazinDiese Mitgliedschaft wird unbefristet abgeschlossen, ist aber jederzeit ohne Frist zum Ende des laufenden Beitragsjahres kündbar.Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie den ADFC in ganz Deutschland - für lebenswerte Städte und eine echte Verkehrswende mit dem Fahrrad im Mittelpunkt:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Wie ist das Radfahren eigentlich in DEINER Stadt? Online selber hier beantworten: ADFC-🚲Klima-Test 2020 Motto des- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -