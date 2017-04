Energieeffiziente Haussanierung

Langenhagen : Treffpunkt |

Um eine energiesparende Sanierung im Altbau geht es am Dienstag, 2. Mai, von 18.15 bis 20.45 Uhr im vhs-Treffpunkt. Dieser VHS-Infoabend findet in Kooperation mit der Umweltschutzbeauftragten der Stadt Langenhagen und dem Institut für Bauforschung e.V. Hannover, statt. In diesem Vortrag geht es darum, wie eine hochwertige energetische Modernisierung gelingt, wie sich die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) sinnvoll mit den eigenen Wünschen verbinden lassen und was man als Nutzer/in eines gut gedämmten Altbaus beachten muss. Außerdem geht es um Möglichkeiten von Beratung und Unterstützung sowie um Fördermittel.

Der Informationsabend ist kostenfrei (Veranst.-Nr. 105.02). Aus organisatorischen Gründen bitten wir um telefonische oder schriftliche Anmeldung (0511.7307-9709 oder info@vhs-langenhagen.de).