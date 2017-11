Adobe InDesign – eine Einführung

Langenhagen : Treffpunkt |

Adobe InDesign ist das führende Programm zur Gestaltung von Printmedien. Ob Sie Kochbücher, Flyer, Zeitungen, Kalender, Plakate oder was auch immer erstellen wollen, mit Adobe InDesign sind Sie professionell unterwegs. Am 18. und 19. November wollen wir Ihnen jeweils von 9.00-16.30 Uhr Grundkenntnisse über die Nutzung dieses vielseitigen Programms vermitteln. So u.a. Layout-Grundlagen, das Arbeiten mit Texten, das Erstellen und Verwalten von Formaten und umfangreichen Dokumenten. Schließlich wollen wir die Dokumente auch exportieren. Melden Sie sich bei uns unter der Nr. 501.63 an, am besten unter info@vhs-langenhagen.de oder seemann@vhs-langenhagen.de. Informationen vorab erhalten Sie unter 0511.7307-9707.