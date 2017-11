Zur Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements

Langenhagen : Treffpunkt |

Am Dienstag, 7.11.2017, zeigt die Sozialpsychologin Prof. Dr. Christine Morgenroth ab 19 Uhr im vhs-Treffpunkt die Bedeutung von Solidarität und gesellschaftlichem Engagements für das friedliche und glückliche Zusammenleben. Morgenroth untersucht Blockaden der demokratischen Lebensform und macht deutlich, warum autoritäre Bewegungen eine so große Faszination ausüben können.

Christine Morgendroth lehrt am Institut für Soziologie der Leibnitz Universität Hannover.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem LieZa Treff der katholischenPfarrgemeinde Liebfrauen, Langenhagen mit zwölf Apostel. Der Eintritt ist frei.