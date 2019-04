Ist Europa noch zu retten?

Langenhagen : Treffpunkt |

Dieser Frage und den Herausforderungen, vor denen Europa aktuell steht, wollen wir uns am Dienstag, 14.5., ab 19 Uhr im vhs-Treffpunkt widmen. Brexit, Klimawandel, Flucht- und Migrationsbewegungen sowie das Aufkommen neoliberaler und neonationalistischer Bewegungen sind nur einige Aspekte, über die wir nach dem einführenden Vortrag von Prof. Dr. Michael Gehler, Historiker an der Universität Hildesheim, diskutieren werden.



Da Europa wesentlich von der Sprach- und Sprechfähigkeit der Menschen lebt, bekommen Interessierte in einem Sprachencafé am Freitag, 10. Mai, von 14.45 bis 19 Uhr in der Bergstr. 4 in Burgdorf die Möglichkeit, in verschiedene Fremdsprachen hineinzuschnuppern. Die Kosten für dieses Angebot betragen 5 Euro.



Beide Veranstaltungen finden in Kooperation der VHSn Langenhagen und Ostkreis Hannover statt. Anmeldungen für den Vortrag mit Prof. Gehler nimmt die VHS Langenhagen unter info@vhs-langenhagen.de entgegen; für das Sprachencafé melden Sie sich bitte unter info@vhs-ostkreis-hannover.de an. Infos unter stieglitz@vhs-langenhagen.de