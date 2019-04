Langenhagen : Treffpunkt |

Am 4. Juni starten wir mit der Publizistin und Filmemacherin Freya Klier in einem Zeitzeugengespräch in eine Veranstaltungsreihe über die friedliche Revolution in Deutschland 1989. Diskutieren Sie ab 19 Uhr mit im vhs-Treffpunkt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. statt