❤-lich willkommen! Di., 21.9.2021, 9 bis 13 Uhr auf dem Markt Langenhagen: Infos zu umweltfreundlichem Verkehr

9 bis 13 auf dem Dienstags-Markt:

Stadt Langenhagen und ADFC informieren gemeinsam über umweltfreundlichen Verkehr



Anlass:

19. Europäische Mobilitätswoche

Gemeinsame Presseerklärung von

ADFC Langenhagen

Stadt Langenhagen

Umwelt-Infos.Der ADFC Langenhagen informiert zusammen mit der Stadt Langenhagen am Dienstag, 21. September 2021, vormittags auf dem Langenhagener Wochenmarkt aus Anlass der "19. Europäischen Mobilitätswoche" über umweltfreundlichen Verkehr: Mit dabei ist auch die Klimaschutzmanagerin der Stadt Langenhagen, Christine Pfülb. Es gibt nicht nur sehr viel Informationsmaterial zu allen Facetten des Radfahrens in der Gegend, sondern auch die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den Mitgliedern und der städtischen Klimaschutzmanagerin.Die freut sich besonders auf viele Gespräche rund um das Thema Klimafreundliche Mobilität: „Das Radfahren ist natürlich ein wichtiges Thema in unserer Stadt – bei dem wir schon eine Menge tun. Neben dem kostenlosen Hannah-Lastenrad-Verleih gibt es bereits an mehreren Hauptverkehrskreuzungen Ampelschaltungen, an denen kein Rechtsabbiegen für Kfz möglich ist, wenn Fußgänger und Radfahrende gerade grün haben.“ Und das ist nicht alles, denn in den vergangenen Monaten ist noch vieles weitere „radfreundliche“ in Langenhagen entstanden, wie das Fahrradparkhaus der Region Hannover am Berliner Platz, eine digitale Karte aller Ladestationen für E-Fahrräder – und sogar der Ordnungsdienst ist auf zwei Rädern unterwegs und säubert Gehwege und Straßenränder mit Unterstützung von zwei E-Lastenrädern.Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Langenhagen stellt aber auch weitere klimafreundliche Verkehrsmittel in den Fokus ihrer Arbeit, setzt sich beispielsweise für mehr E-Auto-Ladesäulen ein. „Außerdem haben wir eine gute Anbindung über den öffentlichen Nahverkehr, bei all diesen Möglichkeiten kann der Verbrenner-Motor also zukünftig häufiger in der Garage bleiben“, so Pfülb.Dass Radfahren im Trend liegt, spiegeln auch die Mitgliederzahlen des ADFC Langenhagen wieder: In den letzten fünf Jahren ist dort ein Anstieg von 80 % verzeichnet worden, und der Ortsgruppen-Sprecher Reinhard Spörer berichtet zufrieden: „Wir bieten mittlerweile online rund 80 Radtouren in Langenhagen und Umgebung an, und die Teilnehmerzahlen bei unseren real gefahrenen Radtouren steigen permanent an.“Mittlerweile zum 19. Mal beginnt in ganz Europa eine Woche im Zeichen der klimafreundlichen Mobilität: Vom 16. Bis zum 22. September wird es viele Aktionen rund um ein Thema geben, das alle bewegt, die unterwegs sind.- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Straßenverkehr, sich an die Regeln der StVO/StVZO zu halten und bittet weiterhinum Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, Rücksicht und - besonders - um Gelassenheit.- - - - - -Rauf aufs 🚲, aber sicher(er)! Eben.Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75