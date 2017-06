"Voices of Joy", Sommerkonzert, Matthias-Claudius-Kirche Kaltenweide/Krähenwinkel

Am 17.06.2017 um 16.00 Uhr

Sommerkonzert "Evening Rise"Auch wenn der offizielle Sommeranfang erst am 21.06. beginnt, lädt der Gospelchor "Voices of Joy" bereits am 17.06. zu seinem Sommerkonzert unter dem Titel "Evening Rise" in die Matthias-Claudius-Kirche ein."Evening Rise" ist eine indianische Weise, die vom Erstarken der spirituellen Kräfte am Ende des Tages erzählt.Das musikalische Programm ist bunt gemischt. Der Chor wird seit September 2016 von Christel Kanneberg geleitet. Sie ist Masterstudentin an der HMT (Hochschule für Musik und Theater) Hannover. Begleitet wird der Chor von Jule Ottomeier und Olivia Paasch an der Geige und Vera Nadeshdin am Klavier.Der Eintritt ist frei, Spenden (unter anderem für den Verein "Glücksmomente" in Isernhagen) werden jedoch gerne entgegengenommen.Der Chor hofft auch bei gutem Wetter auf eine gefüllte Kirche, fühlen Sie sich also herzlich willkommen.