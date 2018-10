„Kunst und Handwerk“ - Ausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide

Traditionell einmal im Jahr präsentiert die Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide (HKG) ihre Arbeiten in einer 2-tägigen Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel. Seit 3 Jahren findet die Ausstellung am letzten Oktoberwochenende statt, also amund am. Der Eintritt ist frei.Neben den Mitgliedern des Vereins haben auch Gastaussteller die Möglichkeit, ihre Arbeiten anzubieten. In diesem Jahr werden handgefertigte Werke aus Kupfer, z.B. Vogelfutterstellen, Lampen im Tiffanystil, zart duftende Seifen, Honig und Honigprodukte, Deko aus Naturmaterialien und Buchbindearbeiten gezeigt. Aus den Reihen der Mitglieder werden die Bereiche Holz, Malerei, Schmuck, Porzellanmalerei, Papeterie, Patchwork und andere Handarbeiten abgedeckt und z.T. vorgeführt. Und natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz, die Kaffeestube ist während der Ausstellungszeit geöffnet und hat für jeden Geschmack etwas parat.Der 1. Vorsitzende der HKG, Horst Totzke, zeigt an seiner Drehbank, wie kleine Kreisel o.ä. entstehen und vermittelt einen Eindruck der kunstvollen Entstehung von Schalen, Kugeln, Federhaltern, die bei ihm erworben werden können. Auch über die verschiedenen von ihm verarbeiteten Hölzer kann man sich informieren. Die Patchworkgruppe führt an der Nähmaschine vor, was aus schönen hochwertigen Stoffen, die u.a. aus den USA und England stammen, entstehen kann. Die Themenarbeit der Patchworkgruppe für die Ausstellung beschäftigte sich in diesem Jahr mit „Katzen“, es wurde ein gemeinsames Werk in den Maßen ca. 2 m mal 1,65 m zusammengesetzt.Auch die Malgruppe bearbeitete ein Thema für die Ausstellung, „Eisige Zeiten“ werden in unterschiedlichen Interpretationen dargestellt.Warum sollte man die Ausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide unbedingt besuchen?Weil die HKG als kleiner lokaler Verein qualitativ hochwertige Kunstwerke und handwerkliche Erzeugnisse in einer angenehmen Atmosphäre anbietet, was mit dem Besuch der Kaffeestube einfach eine runde Sache ist.