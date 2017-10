Konzert mit bekannten Melodien

Nun ist es so weit! Alle Sängerinnen und Sänger freuen sich auf ihr erstes, gemeinsames Konzert am Sonntag, 22.Oktober 2017, in der Aula des Schulzentrums Langenhagen (IGS),Konrad-Adenauer-Straße 21/ 23. Beginn 15:00 Uhr - Einlass 14:00 Uhr. Eintritt ist frei. In der Pause können im Foyer Getränke gekauft werden.

Unter dem Motto "Musik über Länder und Meere" werden die Shanty-Sänger Langenhagen viele bekannte Seemannslieder und "Die Lustigen Oldies" Evergreens bzw. Schlager singen. Das Duo ZweiLight ist mit 4 amerikanischen Popsongs dabei. Es soll ein fröhlicher Nachmittag werden und die Veranstalter wünschen sich viele Gäste.