"Joy Is In The Air..."

Amist esendlich wieder soweit:Der Gospelchor der Matthias-Claudius-Kirche Kaltenweide/Krähenwinkel freut sich auf viele Zuhörer beim erstenunter neuer Leitung und mit vielen neuen Sängerinnen und Sängern.Nicoleta Ion, unsere Chorleiterin seit September 2018, hat mit uns ein vielfältiges, abwechslungsreiches Repertoire erarbeitet, das wir Ihnen mit viel Freude vorstellen möchten. Lieder wie „Thank You For the Music“ von ABBA, „Can You Feel The Love Tonight” aus dem Musical “Lion King” von Elton John, “You’ve Got a Friend in Me” aus dem Film “Toystory” vermischen sich mit Liedern aus einer afrikanischen Messe „Missa Africana“, mit Gospel und Leonhard Cohen’s „Halleluja“.Die Bandbreite ist bunt wie ein Blumenstrauß und mit diesen Farbtupfern werden wir den dunklen November etwas bunter machen.

Freuen Sie sich auf einen kurzweiligen musikalischen Nachmittag mit den „Voices of Joy“!

Der Eintritt ist frei, Spenden nehmen wir dankend entgegen.Und sollten Sie Lust bekommen, auch selbst einmal im Chor zu singen, laden wir Sie herzlich ein, uns mittwochs von 19.00 bis 20.30 Uhr im Gemeindesaal der Matthias-Claudius-Kirche zu besuchen. (Wie alle Chöre in dieser Region suchen auch wir hauptsächlich sangesfreudige Männer)