Einladung zur offenen Chorprobe

Am 11. November lädt der Gospelchor „Voices of Joy“ zu einer offenen Chorprobe in das Gemeindehaus der Matthias-Claudius-Gemeinde Kaltenweide / Krähenwinkel ein. Wir möchten mit allen interessierten Menschen von 14.00 bis 18.00 Uhr gemeinsam singen. Dabei proben wir unter anderem das Repertoire, das der Chor in diesem Jahr zur Gospelandacht in der Matthias-Claudius-Kirche singen wird. So bekommen Sie einen Eindruck davon, wie unsere Chorproben ablaufen. Ein Chor lebt von vielen Stimmen und auch wenn man zweifelt, ob man überhaupt singen kann, sollte man es auf jeden Fall einmal ausprobieren. Am 11.11. ist die Gelegenheit dazu!



Gegen 15.30 Uhr wird es eine kleine Kaffeepause mit selbstgebackenem Kuchen geben, damit man die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und um die Chormitglieder ein bisschen kennenzulernen. Sie müssen nicht pünktlich um 14.00 Uhr eintreffen und bis 18.00 Uhr bleiben, sondern können jederzeit dazukommen oder auch gehen.



Wir sind ein relativ kleiner Chor mit derzeit 22 aktiven Mitgliedern und würden uns sehr über Zuwachs freuen. Weder Notenlesen noch Chorerfahrung werden vorausgesetzt, lediglich Spaß am gemeinsamen Singen. Wir freuen uns auf Sie, unsere Türen sind ab 14.00 Uhr geöffnet!