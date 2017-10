Langenhagen : Quartierstreff Wiesenau |

Wir freuen uns sehr, dass in Zusammenarbeit mit Frau Claudia Koch, der Managerin der Quartierstreffs Wiesenau, unser Mitglied Tao Huang ihre Bilder in den Räumen des Quartierstreffs ausstellen kann.



Es werden Aquarellbilder im traditionellen chinesischen Stil gezeigt.

Zur Ausstellungseröffung können die Gäste mit verfolgen, wie Tao Huang ein Aquarell erstellt.





Die Eröffnung der Ausstellung ist am 17. Oktober um 18 Uhr.



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.



Einladung