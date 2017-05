Do., 11.5.2017: Anmeldeschluss für die Detmold-Tour "Schloss und Schlösser!" am Do., 18. Mai

Der ADFC Langenhagen lädt zu einem interessanten Ganztags-Ausflug nach Detmold am Donnerstag, den 18. Mai 2017, ein: Besichtigt wird u.a. das Schloss, die historische Innenstadt sowie die hochmoderne Fahrrad-Einstell-Anlage.



Start am Donnerstag, 18. Mai 2017, 8 Uhr am Rathaus in Langenhagen, Rückkehr ca. 15:30 Uhr.



Für eine Radtour dort werden Fahrräder vor Ort kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Anfahrt erfolgt individuell mit Pkw bzw. als Mitfahrer/in, mit Teilung der Fahrtkosten.



Anmeldungen werden per Email langenhagen@adfc-hannover.de oder Telefon 0151 240 799 75 bis Donnerstag, 11. Mai 2017, entgegengenommen: Unter dieser Telefonnummer sind auch weitere Informationen erhältlich.