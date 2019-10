Dialog der Kulturen: 200 Jahre Westöstlicher Divan von Goethe

Langenhagen : Treffpunkt |

Als sich Goethe 1819 auf eine geistige Reise in den Orient begab, distanzierte er sich von dem infolge der Napoleonischen Kriege zerstörten Europa. Offenheit für das Fremde und andere, Freundschaft, Austausch und Geselligkeit sind die zentralen Botschaften dieser zutiefst dialogischen Dichtung, die auch die Themenbereiche Alter und Verjüngung behandelt. Nicht zuletzt ist der Divan ein Buch über die spielerische Natur des Dichtens.

Dr. Sabine Göttel und Michaela von Pilsach (Cello) präsentieren am Mittwoch, dem 23. Oktober ab 19.00 Uhr im daunstärs Goethes West-östlichen Divan in einer musikalischen Lesung.