Ab Montag: Wir drehen GEMEINSAM am Rad – für die Gesundheit, für die Natur, für alle! - - - Attraktive Angebote für mehr Umweltschutz von EDEKA's & ADFC !

Drehen gemeinsam am Rad: EDEKA's und ADFC

Vergünstigt, informiert.Beim Einkaufen bei EDEKAAb einem Einkauf von € 25,00 erhalten EDEKA-Kunden einen Coupon für die "Vergünstigte ADFC Einstiegs-Mitgliedschaft" *)EDEKA Märkte / EDEKA Center im Bereich der EDEKA Hannover/HolzmindenAktionszeitraum- von Montag, 10. Mai 2021- bis Samstag, 22 Mai 2021*):1. Mitgliedsjahr im Fahrrad-Club ADFC: 19,50 € statt 56,00 € für EinzelpersonRad-Entdeckungstouren in Ihrer Region: Ob Tagesausflug oder Kurzurlaub – entdecken Sie Ihre Umgebung mit dem Rad ganz neu – denn der Weg ist das Ziel.Abwechslungsreiche Natur, unbekannte Sehenswürdigkeiten und Städte: Ihre Region hat vieles zu bieten - Sie müssen sie nur entdecken. Wir empfehlen Ihnen daher die Radrouten auf den Webseiten des ADFC.Sie planen einen längeren Fahrradurlaub? Auch dazu finden Sie alle nötigen Informationen wie Routenplanungen, Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten auf den Hinweisen des ADFC unten auf dieser Webseite:Mit dem Fahrrad wird auch der Einkauf zum entspannten Erlebnis: Immer mehr EDEKA-Märkte sind mit geräumigen, überdachten Fahrradständern in Eingangsnähe ausgestattet, häufig auch in Kombination mit einer Lademöglichkeit für E-Bikes.Deutschlandweite 24-Stunden-Pannenhilfe, exklusive Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung sowie ein kostenloses Mitgliedermagazin sind nur einige von vielen Vorteilen einer Mitgliedschaft.