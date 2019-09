1919 - 2019 | 100 Jahre Volkshochschulen in Deutschland - Lange Nacht der VHSn

Langenhagen : Treffpunkt |

Am 20. September feiern alle Volkshochschulen in Deutschland die Lange Nacht der Volkshochschulen und erinnern damit daran, dass die Volkshochschulen 1919 in der Weimarer Verfassung als Staatsziel genannt wurden: In allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbürgerliche Gesinnung, persönliche und bürgerliche Tüchtigkeit im Geiste des deutschen Volkstums und der Völkerversöhnung zu erstreben [...]. Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden.

Die VHS Langenhagen feiert gleichzeitig ihr 70jähriges Bestehen - sie wurde, wie die Langenhagener Stadtbibliothek, nach den Verheerungen des 2. Weltkriegs 1949 gegründet.

Los geht es ab 17.30 Uhr im und vor dem vhs Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Str. 17, 30853 Langenhagen.