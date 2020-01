Wanderung der 49 on top Gruppe Hannover: Seen und Parks in Langenhagen

Unsere Februar Tour führt uns nach Langenhagen. Vom Treffpunkt aus erreichen wir nach einem Stück Weges als erstes den Silbersee. Über die kleine Heide, den Standortübungsplatz Hannover, geht es dann an der Wietze entlang zum Hufeisensee und durch den Wietzepark. An der Rennbahn Neue Bult vorbei erreichen wir den Stadtpark Langenhagen, wo wir im Café im Eichenpark einkehren. Von dort aus sind es dann noch ca. 1,5 km zurück zu unserem Ausgangspunkt. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“.Wegstrecke: Die ca. 13,5 km lange Strecke verläuft ohne spürbare Höhenunterschiede überwiegend auf gut befestigten Wegen.Sie haben Ihren vierzigsten Geburtstag -gegebenenfalls auch schon seit längerer Zeit- hinter sich gelassen? Sie würden gerne mit netten Menschen Ihrer Generation wandern? Dann sollten wir uns kennenlernen!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z #########################