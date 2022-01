Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Vom Pferdemarkt zum Eichenpark

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Vom Pferdemarkt in Langenhagen geht es zum Eichenpark, jedoch mit einem kleinen Umweg durch die Wietzeaue! Diese landschaftlich sehr schöne Tour führt uns zunächst zum Logistikzentrum der Firma Bahlsen. Kekse werden wir dort nicht finden. Aber, trotz potentieller Baustellen, den Weg zur Aue. Bald ist der Waldsee, der erste See an unserer Strecke, erreicht. Hier bietet sich auch die erste Möglichkeit für ein erfrischendes Bad. Muss aber nicht sein! Wir nehmen Kurs auf den Wietzesee, an dessen Ufer wir einem schmalen Pfad folgen. Über eine Wietzebrücke geht es zum Hufeisensee und dann weiter zur ehemaligen Staatsgrenze. Der Übertritt sollte gelingen, der Weg uns weiter zur Galopprennbahn führen. Von hier aus ist es dann nicht mehr weit zum Eichenpark und weiter zum Endpunkt der Wanderung, an dem aktuell eine abschließende Einkehr vorgesehen ist. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“.Wegstrecke: Auf der ca. 15 km langen, weitgehend ebenen Strecke werden wir neben asphaltierten Wegen auch auf befestige Wirtschaftswege und unbefestigte Trampelpfade stoßen. Entsprechend festes Schuhwerk wird empfohlen.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z