Spendenlauf am 11. Mai ab 11 Uhr an der GS Engelbostel

Schulfest am Samstag den 11. Mai von 11-15 Uhr mit dem 2. eigenen Spendenlauf sowie Tag der offenen Tür. Nach dem großartigen Erfolg beim ersten Mal in 2017 starten unsere rund 200 Schülerinnen und Schüler auf den Rundkurs um die Schule. Anschließend geht es in den gemütlichen Teil über, alle Jahrgänge haben in gewohnter Manier Spiel- und Spaßaktionen vorbereitet. Bei Kaffee + Kuchen und/oder Köstlichkeiten vom Grill werden sicherlich auch auf die Älteren auf Ihre Kosten kommen.Zudem haben Interessierte die Chance einen Blick in den Ganztag oder die Klassenzimmer zu werfen. Ausklingen wird das Fest dann gegen 15 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.