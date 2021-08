Sonntags-🚲-Tour am 5. September um 9:45 h / 10:30 Uhr: Leinemasch, Kronsberg, ...

Radtour:

Leinemasch / Kronsberg´╗┐

Variante 1 (58 km)

gesamte Strecke mit dem Rad

An-/Abfahrt  unter Leitung des ADFC

ab 9:45 Rathaus Langenhagen Innenhof mit dem┬á­čÜ▓´╗┐





An-/Abfahrt┬á unter Leitung des ADFC 9:45 Rathaus Langenhagen Innenhof mit dem┬á­čÜ▓´╗┐ Variante 2 (38 km)

Teilstrecke An-/Abfahrt individuell mit dem ├ľPNV

Fahrkarten selber kaufen´╗┐

mit der ├ťstra, z.B.:

- ab 09:56 ab Langenhagen Zentrum

oder mit der S-Bahn (Vorsicht: Streik angek├╝ndigt), z.B.

- ab 10:01 Uhr: S4 Bahnhof Kaltenweide

- ab 10:06 Uhr: S4 Bahnhof Langenhagen Mitte

- an 10:17 Uhr: S4 Hauptbahnhof Hannover





Fahrkarten selber kaufen´╗┐ - 09:56 ab Langenhagen Zentrum - 10:01 Uhr: S4 Bahnhof Kaltenweide - 10:06 Uhr: S4 Bahnhof Langenhagen Mitte - 10:17 Uhr: S4 Hauptbahnhof Hannover F├╝r beide Varianten gilt:

ab 10:30 Uhr Radtour-Abfahrt "Unterm Schwanz" / Hbf Hannover

Einladung an alle Mitglieder & an alle G├Ąste.Diese Radtour gibt es in zwei Versionen,- mit unterschiedlichen Abfahrtspunkten,- mit unterschiedlichen Startpunkten..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -Bitte DIREKT vor dem Termin noch mal hier nachschauen!