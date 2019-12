Radtour - ohne Rad: Sonntag 14:15 Uhr mit dem ADFC zum Weihnachtsmarkt Braunschweig

Radtour - ohne Rad.Alle Gäste und alle Mitglieder sind - wie in jedem Jahr - herzlich eingeladen zu der traditionellen "Radtour ohne Rad", der Weihnachstmarkt-Tour mit Straßenbahn / Bahn: In diesem Jahr geht's zum Weihnachtsmarkt in Braunschweig.Dieser Markt ist nicht nur einer der schönsten und größten Niedersachsens, er hat auch eine lange Geschichte, die angeblich bis in das Jahr 1505 zurückreicht. 150 Stände sind rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode aufgebaut, und Höhepunkte abseits des Trubels sind die vier überdachten Flöße im illuminierten Burggraben und der Blick vom Kirchturm herunter auf das beleuchtete vorweihnachtliche Treiben.Treffpunkt für Mitfahrende ist am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 14:15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Zentrum am CCL. Vorher kann dort in Gruppen und auf eigene Kosten am Automaten das Niedersachsenticket für Bahn/Straßenbahn gekauft werden, wobei der ADFC gerne behilflich ist.Die Mitfahrt bei der Tour selber ist frei, eine vorherige Anmeldung zu dieser schönen Tour ist nicht erforderlich: Sie kommen, und der ADFC Langenhagen ist für Sie da.Mehr Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de .- - - - -Dies ist der 1.120-te MyHeimat-Beitragder ADFC-Ortsgruppe in Langenhagenim Fahrrad-Club ADFC Region Hannover e.V.