Mein Juni und Juli 2021: Drei Burgen und ein Schloss im Hohen Fläming

Die gut ausgeschilderten Wanderwege im Naturpark Hoher Fläming führen nicht nur durch großartige Naturlandschaften, sondern auch zu sehenswerten Burgen, Schlössern und rustikalen Feldsteinkirchen.





ist das Kennzeichen von. Der Bergfried, auch Butterturm genannt, bietet einen imposanten Blick über Stadt und Landschaft. Der Burghof bietet eine malerische Kulisse für kulturelle Veranstaltungen. Einige Rundwanderwege beginnen hier.Oberhalb des Dorfes Raben mit seiner markanten Feldsteinkirche und dem Naturparkzentrum Hoher Fläming thront die. Sie ist ebenfalls Ausgangspunkt von schönen Wanderwegen.Dashat sein heutiges Erscheinungsbild 1865 bis 1881 erhalten. Es befindet sich in Privatbesitz. Der Schlosspark ist öffentlich zugänglich. Gestaltete Beete, kleine Teiche, Waldbereiche, aber auch die Einbeziehung der natürlichen Umgebung machen seinen Reiz aus.Ganz in der Nähe der Autobahn A2 liegt die Bischofsresidenz und dieAuch hier gibt es wieder schöne Wandermöglichkeiten. Der 5 km lange Rundwanderweg "Alte See" führt um einen seit langem verlandeten Flachsee, der heute von Wiesen und Bruchwäldern geprägt wird.