Mein Juni 2021 im Hohen Fläming: Rummeln, geheimnisvolle Orte und tolle Tiere

Der Naturpark Hoher Fläming ist ein abwechslungsreiches Wandergebiet mit Kiefern- und Laubwäldern in Brandenburg. Die bekanntesten Orte sind Bad Belzig, Ziesar, Beelitz und Wiesenburg/Mark. Trutzige Feldsteinkirchen, drei mittelalterliche Burgen und ein Neorenaissance-Schloss mit englischem Landschaftspark sind beliebte Wanderziele.

Die Premiumwanderwege haben eine Länge von 10 bis ca. 20 km und bieten einmalige Naturerlebnisse. Eine Besonderheit sind die. Es sind verzweigte Tallabyrinthe, die wahrscheinlich in der Eiszeit durch abfließendes Schmelzwasser entstanden sind.Ein geheimisvoller Ort sind dieEine ehemalige Rehaklinik war dem Verfall preisgegeben und ist nun von der Natur erobert worden. Es gibt hier einen Baumwipfelpfad, der einen besonders guten Blick gewährt. Die Heilstätten sind bei Lost-Places-Fotografen sehr beliebt. Für den Besuch der Anlage wird Eintritt erhoben.Dieliegt außerhalb des Ortes in einem waldreichen Landschaftspark. Das Hauptgebäude und die Umgebung sind sehenswert.Ein idyllischer Ort ist die. Sie ist ein beliebtes Ausflugslokal.In der Nähe der Steintherme in Bad Belzig liegt ein verwunschener Teich inmitten einer üppigen Natur. Ein Rundweg führt um ihn herum.Kleine und große Tiere haben sich gerne fotografieren lassen. Zu meiner großen Freude blieb ein Neuntöter lange auf seinem Ast sitzen.Zum Fläming gehört auch der Naturpark Nuthe-Nieplitz. Wir hatten ihn bereits 2018 kennengelernt und waren auch von dieser Landschaft hellauf begeistert. Der Naturpark gehört zum Gebiet des Niederen Flämings. Infos siehe hier: