Lightroom für Einsteiger

Langenhagen : Treffpunkt |

Bearbeiten Sie Ihre Urlaubsfotos - so wie Sie es schon immer wollten, aber bisher noch kein Instrument dafür hatten! Lightroom ist eines der beliebtesten Bildbearbeitungsprogramme zur Entwicklung und Verbesserung Ihrer Fotos. Dieser Workshop ist für Hobbyfotografen geeignet, die sich bisher kaum mit Bildbearbeitung beschäftigt haben. Bei uns lernen Sie die grundlegenden Arbeitsschritte in Lightroom zur Verbesserung Ihrer Bilder. Hierzu gehören u.a. die Steuerung von Licht und Schatten, das Nachschärfen, die Ausschnittauswahl und einige andere wichtige Techniken zur Verbesserungen Ihrer Fotos. Für diesen Workshop benötigen Sie keine besonderen Kenntnisse, sollten aber in der Nutzung eines PC Erfahrungen haben. Gerne können Sie eigene Bilder auf einem USB Stick mitbringen.

Kurs-Nr. 211.04 | Sonnabend, 14.09.2019 | 09.00-16.30 Uhr | 57,- € | >vhs-Treffpunkt<